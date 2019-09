Frank de Haan schiet een ‘Robin Hood’

Kudelstaart – Op donderdag 12 september op de clubavond van handboogvereniging Target werd door Frank de Haan een ‘Robin Hood’ geschoten. Een ‘Robin Hood’ wil zeggen dat een schutter een pijl plaatst in de schacht van een door hemzelf afgeschoten eerdere pijl. Dit gebeurt ook in de gelijknamige film over deze middeleeuwse schutter.

Dat dit een unicum is blijkt uit het feit dat het in de clubhistorie van HBV Target slechts drie keer eerder heeft plaatsgevonden. Het feit dat de schutter over een goede techniek beschikt en steeds dezelfde methodiek gebruikt bij het lossen verhoogd de kans op een genoemde treffer.

Dat het uniek is blijkt ook uit het feit dat er bij Target wekelijks gemiddeld 4.000 pijlen worden verschoten op de verschillende club- en trainingsavonden, en dat al ruim 20 jaar! De kans dat Frank de Haan ooit nog eens de jackpot in de Staatsloterij zal winnen is na zijn ‘Robin Hood’ wel heel klein geworden. Info over handboogschieten: info@hbvtarget.nl

Foto: Frank de Haan bij zijn ‘Robin Hood’.