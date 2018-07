Fotowedstrijd tuinen en dieren: Stacey

Aalsmeer – De animo voor de fotowedstrijd tuinen en dieren deze zomer van de Meerbode is bijzonder groot. Gelijk na de aankondiging in de krant afgelopen donderdag stroomden de inzendingen binnen. Foto’s van prachtige (tropische) tuinen om jaloers op te worden en lieve foto’s van katten, honden, vogels en onder andere vlinders.

Sommige deelnemers konden niet hun mooiste of leukste foto kiezen en stuurden maar drie tot vijf foto’s op. Om alle inzenders evenveel kans te geven, wordt van elk één foto gekozen en deze maakt kans op een cadeaubon van tuincentrum Het Oosten aan de Aalsmeerderweg (weer goed bereikbaar overigens).

Ook op de website

De redactie wil graag alle foto’s met de lezers delen en zal naast twee foto’s op de voorpagina ook pagina’s samenstellen met foto’s van inzenders. Deze worden geplaatst zodra er ruimte is in de (papieren) krant. Ook zullen regelmatig inzendingen te zien zijn op de actuele nieuwssite www.meerbode.nl.

Deelnemen tot eind augustus

Ook een tuin om trots op te zijn of een (huis)dier in actie in de tuin, op het strand of in het water en wil jij/u de gemaakte foto graag delen met de lezers van de Meerbode? Deelnemen aan de zomer-fotowedstrijd tuinen en dieren kan tot eind augustus. Stuur een foto met een verhaaltje naar redactieaalsmeer@meerbode.nl. Wie weet is één van drie cadeaubonnen voor u/jou!

Foto 1:

De eerste foto op de nieuwssite (met dagelijks actuele informatie) is van Stacey en zijn baasjes zijn Jan en Tonnie de Jong uit Kudelstaart:

“Omdat het zo warm was, mocht ik van mijn baasjes even zwemmen. Maar wilde ik wel, of wilde ik niet…”