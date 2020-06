Foto’s welkom voor de ‘Wall of Flowers’

Aalsmeer – Het Flower Art Museum in Aalsmeer krijgt er binnenkort een bijzonder kunstwerk bij: Wall of Flowers. Vorige maand startte het museum samen met kunstenaar AlexP een crowdfundingactie om dit opvallende werk te realiseren. De actie loopt nog, maar inmiddels is zeker dat het kunstwerk er gaat komen. De Wall of Flowers is een zogenaamde photile: een kunstwerk opgebouwd uit kleine beelden. Van dichtbij zijn duizenden fotootjes te zien, van veraf vormen alle foto’s samen een nieuw kunstwerk met bloempatronen.

Voor de Wall of Flowers zijn duizenden bloemenfoto’s nodig, die worden verzameld onder het publiek. Iedereen mag foto’s insturen: bloemenliefhebbers, fotografen, kunstenaars, kwekers, etc. De kunstenaar verwerkt de foto’s in de Wall of Flowers en zo ontstaat een uniek gemeenschappelijk kunstwerk.

Het is vanaf heden mogelijk om foto’s in te sturen via de uploadpagina op www.flowerartmuseum.nl. Per persoon kunnen maximaal 50 foto’s worden aangeleverd. Voorwaarde is uiteraard dat er een of meerdere bloemen op staan. Het is toegestaan om bijvoorbeeld mensen of gebouwen af te beelden, zolang de bloemen ook maar duidelijk in beeld zijn. Insturen kan tot en met zondag 19 juli.

Het kunstwerk wordt naar verwachting in de tweede helft van augustus onthuld.