Fotokring Uithoorn ‘in het nachtelijke uur’

Uithoorn – Elke twee weken op dinsdag komen de leden van de Fotokring Uithoorn bij elkaar in de Bilderdijkhof in Uithoorn om over hun hobby te praten, meestal in de vorm van meegebrachte foto’s die getoond worden aan andere leden.

In februari had Fotokring Uithoorn een avond, waarbij een leuk thema centraal stond: ‘In het nachtelijke uur’. Veel leden hadden een foto meegenomen. De bespreking was in groepjes van vier tot zes personen. Op die manier is er meer tijd per foto dan wanneer er ruim 20 foto’s plenair besproken worden. Leden kunnen leren van de feedback die andere fotografen hen geven. Compositie, lichtval, kleurgebruik, scherpte en zeggingskracht komen tijdens een fotobespreking aan bod.

Als er een thema is, zoals in februari, wordt meestal ook wel een opmerking gemaakt of de afbeelding past bij het thema. Waar denkt men zoal aan bij het nachtelijke uur? Een nachtkastje met bril, glas water, leesboek en gehoorapparaat. Een lege straat in de stad. Het uitgaansleven. Het noorderlicht. Een prachtige lamp, die brandt als het donker is, zoals op bovenstaande foto van Jan Otten. Kortom, binnen het thema blijken er mogelijkheden genoeg te zijn om de nachtelijke sfeer vast te leggen. Fotografen kunnen er hun creativiteit in kwijt.

Na de bespreking aan kleine tafeltjes werd een tiental foto’s nog even plenair besproken, zodat men meer foto’s zag dan alleen die van het eigen groepje. De leden van de Fotokring mogen vier keer per jaar deelnemen aan de wedstrijden van afdeling Kennemerland, waarbij fotoclubs uit de regio zijn aangesloten. Meer informatie: www.fotokringuithoorn.nl.

Op de foto: Een beeld van Jan Otten. Foto is aangeleverd.