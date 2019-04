Flower Art Museum verbindt bloemen, kunst en literatuur

Aalsmeer – Het Flower Art Museum besteedt vanaf 20 april aandacht aan de combinatie van bloemen, literatuur en kunst. Twee tentoonstellingen vertellen elk een eigen verhaal rond deze thema’s.

Het Flower Art Museum presenteert in ‘Fleurs d’espoir – Bloemen van hoop’ het werk van de veelzijdige Nederlandse kunstenaar Bert van Santen. Een tentoonstelling over hoop en de zoektocht naar een kunstzinnig antwoord op de maatschappelijke problemen van onze tijd.

Bert van Santen (1958, Leerdam) studeerde Culturele Antropologie maar voelde zich vanaf het begin meer kunstenaar dan wetenschapper. Hij bewandelde vele paden, om ten slotte uit te komen bij de bloem. De gedichten van Charles Baudelaire (1821-1867) inspireerden hem tot de serie ‘Fleurs du Mal’: olieverfschilderijen waarin hij onheilspellende ondergronden doorbreekt met bloemen die bijna letterlijk van het doek afspatten.

Van Santen maakt ook beelden en opmerkelijke kunstenaarsboeken – intensieve onderzoeksprojecten met diverse materialen die hem tot nieuwe inzichten brengen. Zijn werk is een reflectie op de maatschappij, niet als politiek statement maar als een persoonlijke reactie: het kwaad waarnemen en met schoonheid willen bestrijden. De bloem is hierin het symbool van de hoop.

De taal van bloemen

In de roman The Language of Flowers van de Amerikaanse schrijfster Vanessa Diffenbaugh zijn bloemen gezelschap, geheimtaal en een taal die toveren kan. Victoria, de hoofdfiguur, durft zich door haar traumatische jeugd voor niemand meer open te stellen. Alleen met bloemen kan ze zich uiten.

Het verhaal van dit boek vormt de leidraad van de tentoonstelling ‘De taal van bloemen’. Bezoekers worden meegenomen in het leven van Victoria en haar bloemenwoordenboek. De bloemen die een rol spelen in het boek krijgen betekenis, in woord en beeld. Zo ontstaat een unieke tentoonstelling, een visuele vertaling van een literair verhaal over de taal van bloemen. Er is werk te zien van de kunstenaars Teis Albers, An Luthart, Liseth Visser, Maja Vucetic en Heidi Wallheimer.

Lezingen en workshops

Deze tentoonstelling is een coproductie van het Flower Art Museum en de Universiteit van Amsterdam/Faculteit der Geesteswetenschappen, waar Jonneke Bekkenkamp onderzoek doet naar wat schrijvers zeggen met bloemen. De tentoonstellingen beginnen zaterdag 20 april en duren tot en met 7 juli. In deze periode zijn er ook diverse activiteiten, zoals lezingen, workshops, de Nature Art Fair en een concert. Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer (tegenover de watertoren). Openingstijden: vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor groepen ook op afspraak. Entree is 5,50 euro per persoon, kinderen tot en met 14 jaar gratis. Het museum is Eerste Paasdag gesloten, Tweede Paasdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Teis Albers, bouquet.