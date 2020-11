Flower Art Museum gaat weer open!

Aalsmeer – Het Flower Art Museum is vanaf donderdag 19 november weer open voor publiek. Na de verplichte sluiting van twee weken door de landelijke coronamaatregelen is het museum er klaar voor om bezoekers weer op een veilige manier te ontvangen.

In het museum in Aalsmeer zijn momenteel twee tentoonstellingen te zien. In ‘Zeg het met bloemen’ wordt een impressie gegeven van de Csizik-collectie, een verzameling historische affiches met schitterende illustraties die zijn verzameld door tuinbouwcoryfee A.P. Csizik. De collectie werd dit jaar door Bloemenbureau Holland geschonken aan het Flower Art Museum en bevat onder meer een groot aantal affiches uit de eerste helft van de twintigste eeuw.

Met de tweede tentoonstelling biedt het museum bezoekers een sprankje hoop in donkere tijden. De coronacrisis brengt veel ellende, maar heeft ons ook laten zien dat de natuur opleeft als de mens een stapje terug doet. Met dit als vertrekpunt selecteerde het museum vijf kunstenaars die elk de natuur de ruimte geven in hun werk. De verwondering staat centraal in bijzondere installaties, schilderijen en animaties. De expositie draagt als titel ‘De aarde lacht in bloemen’, naar een beroemde dichtregel. Er is werk te zien van Eelco Brand, Martin Groen, Katinka van Haren, Nikkie le Nobel en Mireille Schermer.

Tickets

Het Flower Art Museum is gevestigd aan Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren) en de openingstijden zijn van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De entree is 6 euro per persoon, met Museumkaart 50% korting en kinderen tot en met 14 jaar gratis. Vooraf tickets reserveren is verplicht en kan via www.flowerartmuseum.nl of bel (tijdens openingstijden) 0297-364400. Het museum houdt zich aan de RIVM-richtlijnen. Bezoekers worden verzocht een mondkapje te dragen.

Mariska en Hermen de Graaf (mondkapje verplicht).

Presentatie over affiches

Zaterdag 21 en zaterdag 28 november geven Hermen en Mariska de Graaf om 13.30 uur een presentatie over de Csizik-collectie. Zij hebben de collectie geïnventariseerd en kunnen veel vertellen over de achtergronden. De presentatie duurt een half uur, daarna kunt u zelf rondlopen. Bijwonen is kosteloos, u betaalt alleen de museumentree. Vooraf aanmelden is verplicht en kan via info@flowerartmuseum.nl (maximaal 10 deelnemers per keer).

Foto: ‘De Tuin van de Zoete Belofte’ van Katinka van Haren.