Floriworld vraagt faillissement aan

Aalsmeer – De directie van Floriworld heeft faillissement aangevraagd. Het experiencecenter voor de sierteelt in Aalsmeer was al sinds december 2022 gesloten voor bezoekers.

Een leisure consultant heeft in de afgelopen tijd in opdracht van Floriworld uitgezocht wat de marktpotentie is van Floriworld, welke wijzigingen er eventueel moeten worden doorgevoerd in het concept en of er interesse is bij professionele partijen om de exploitatie opnieuw op te starten.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hebben aandeelhouders en bestuur vastgesteld dat een faillissement onvermijdelijk is. Dit betekent dat naar verwachting binnen nu en maximaal twee weken het faillissement van Floriworld zal worden uitgesproken. Obligatiehouders en crediteuren zijn van het besluit op de hoogte gesteld.