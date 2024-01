Flora start jubileumjaar met nieuwe dirigent

Aalsmeer – Na het vertrek van Dick-Jan Veerbeek heeft Muziekvereniging Flora per oktober 2023 een nieuwe dirigent in de persoon van Marc Busscher. Marc komt uit Woerden, is dirigent van de Egeländer Kapel in Ede en is daarnaast professioneel trompettist. Een mooie combinatie; muziek maken en dirigeren. Het eerste optreden onder leiding van Marc was in december 2023 in Berkhout, waar Flora een intermezzo verzorgde tijdens het winterconcert van accordeonvereniging Con Zelo.

125 jaar Flora

Het jaar 2024 staat in het teken van het 125 jarig jubileum van de muziekvereniging. Het jubileumconcert met de titel: 125 jaar avonturen met Flora staat voor 23 maart aanstaande op de agenda. Het concert zal gehouden worden in De Spil te Kudelstaart en mondharmonicakwartet Fata Morgana zal haar medewerking verlenen. Het belooft een gevarieerd concert te worden, noteert u de datum alvast in de agenda.

Muzikanten welkom

Bent u jong of al iets ouder, ervaren of onervaren en wilt u deel gaan uitmaken van de enthousiaste groep muzikanten van muziekvereniging Flora, dan bent u van harte welkom tijdens een repetitie op de maandagavond in het clubgebouw aan de Wim Kandreef in Kudelstaart. Info: www.muziekverenigingflora.com.