Flora en fauna in Haarlemmermeer

Haarlemmermeer – De Haarlemmermeer staat niet bekend om zijn bijzondere Flora en Fauna. Toch zijn er in alle hoeken en gaten de meest bijzondere zaken te ontdekken. Op 18 juni geeft schrijver Franke van der Laan een lezing met de hoogte en dieptepunten over die 11 jaar. Het wordt een interactieve lezing, waar de toehoorders mogen aangeven of meer van planten, zoogdieren, vogels, insecten of toenemende soorten of tranentrekkers wil horen. Na de lezing wordt er een bezoek gebracht aan een van de meest bijzondere stukjes natuur (buiten de Heimanshof) in het Groene Carre Zuid waar op dat moment talloze bijzondere soorten, zoals ogentroost en, duizendgulden kruid en orchideeën in bloei staan. Op deze plek, die is ontwikkeld door vrijwilligers van De Heimanshof en Stichting Meer Groen, is een van de mooiste plekken om te ervaren wat de natuur in de Haarlemmermeer kan bieden.

De lezing op zondag 18 juni begint om 14.30 uur. De toegang is gratis en vindt plaats in het verenigingsgebouw van De Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp. Het verdient aanbeveling om het bezoek aan de lezing te combineren met een bezoek aan de heemtuin zelf. Deze heemtuin is naast alle werk dagen ook elk weekend tussen 15 april en 1 oktober van 13.00 tot 17.00 uur geopend. Ook hier is de toegang gratis en een groot deel van de tuin is toegankelijk voor rolstoelen.

Foto: Er zijn inmiddels vele paartjes ijsvogel in de Haarlemmermeer, waarvan er vele afkomstig zijn van het paartje dat al 10 jaar in De Heimanshof broedt.