Finaleplaats voor Greenpark handballers

Aalsmeer – Het was een goed Paasweekend voor Greenpark Aalsmeer. Met het grote Jac. Stammes toernooi in liefst vijf sporthallen in Aalsmeer en Amstelveen is de handbalsport weer ‘dik’ op de kaart gezet en hebben scouts weer veel jeugdige handbaltalenten gesport.

Tijdens het Jac. Stammes toernooi, op zaterdag 20 en zondag 21 april, blijven alle deelnemers slapen in de beide hallen van De Bloemhof. Zaterdagavond mochten allen op de tribune van hal 1 plaatsnemen om tophandbal te aanschouwen. Voor het verdedigen van de landstitel nam Heren 1 van Greenpark Aalsmeer het op tegen Volendam. Aalsmeer wist ruim te winnen van de Volendammers met 31-24. Doelpunten gemaakt door Tim (6), Robin en Rob (5), Nils, Remco en Samir (4), Erik (2) en Quinten (1).

In het rijtje van ‘best of four’ speelden OCI Lions en Bevo zaterdagavond tegen elkaar. Deze ‘pot’ won Bevo met 35-28. Geen beste avond dus voor Lions, de ploeg uit Sittard die maandag 22 april de volgende wedstrijd wachtte tegen en in Aalsmeer. Een bijzonder treffen, want de twee ploegen zijn ‘zwaar’ aan elkaar gewaagd. Om en om wordt door één van de twee gewonnen. Dit keer konden OCI Lions en Greenpark Aalsmeer elkaar feliciteren. De wedstrijd eindigde gelijk in 28-28. Opnieuw was Tim de topscoorder voor Aalsmeer: 7 doelpunten. Erik (5), Samir (4), Robin en Vaidas (3), Nils, Rob en Quinten (2).

Greenpark Aalsmeer heeft zich nu definitief geplaatst voor ‘the best of three’. Hier komen de heren waarschijnlijk opnieuw tegenover OCI Lions te staan. De derde ploeg kan Bevo of Volendam zijn. Deze teams zitten qua puntenaantal dicht bij elkaar.

Voorzitter Mike van der Laarse is uiterst tevreden over de beide wedstrijden van ‘zijn’ handbalheren. “Met nog twee wedstrijden te gaan heeft Green Park Handbal Aalsmeer zich verzekerd van een finaleplaats om het landskampioenschap. Wij zijn megatrots.”

Foto: www.kicksfotos.nl (Greenpark Aalsmeer tegen Volendam).