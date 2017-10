Finale Dance Classics Show: Geweldig!

Aalsmeer – Het was weer een bruisend weekend in Aalsmeer. Er waren concerten van Aalsmeers Harmonie en van de Christelijke Oratorium Vereniging en de première kon beleefd worden van de band de Little Hobo’s, maar de meeste bezoekers trokken toch naar The Beach zaterdagavond 14 oktober.

Zo’n 700 bezoekers hebben een geweldige avond beleefd tijdens de finale van de Dance Classics Shows van Kees Markman en Marcel Wilkes. De hele dag waren de twee met hun crew aan het werk geweest om de zaal om te toveren tot heuse jaren zeventig/tachtig ‘tent’ met platen, discobollen, zithoekjes en items uit deze jaren. De kubus was er bijvoorbeeld, maar dan wel in groter formaat.

De dj’s Kees en Marcel presenteerden een bijzondere gast achter het discomeubel. Ze kregen versterking van niemand minder dan Jan de Groot. Euh? De vaste gasten aan de Pannebar weten natuurlijk gelijk wie dit is. Jan wist vele jaren de dansvloer in deze populaire tent op de hoek naar Kudelstaart (bij de Bachlaan) vol te krijgen. Kees mocht hier ook regelmatig draaien, dus eveneens voor de dj’s een leuke avond van ontmoeten.

Want een feest van herkenning werd het, zowel qua muziek (oh, ja) als elkaar weer eens zien (jij ook hier?). Tot in de late uurtjes zijn plaatjes gedraaid. Allemaal vinyl, cd’s waren deze avond thuis gelaten. Zowel Kees, Marcel, Jan en alle bezoekers kijken terug op een heel gezellige avond, die tot in de late uurtjes heeft geduurd.

De kaartjes voor deze avond waren ver voor aanvang van de party al uitverkocht, maar voor wie nog sfeer wil proeven komt er nog een kans. Op 12 november gaan Kees en Marcel nog een laatste feestje ‘bouwen’. Deze After Dance Classics Party is in De Zotte Wilg aan de Uiterweg.

Foto: www.kicksfotos.nl. De dj’s Jan de Groot, Marcel Wilkes en Kees Markman.