Filofietsen met Wim Daniëls in De Oude Veiling

Aalsmeer – Een avondje filofietsen met Wim Daniëls presenteert KCA op vrijdag 24 februari in De Oude Veiling aan de Marktstraat. De fiets. Wie zou er zonder kunnen? De beroemde schrijver en televisiemaker Wim Daniëls sowieso niet. Hij houdt van fietsen, hij schreef over fietsen, hij verzamelde fietsen en nu gaat hij er in de theaters ook over vertellen, over de geschiedenis van de fiets, met als rode draad het verhaal van Albert Sutherland Royaards, die eind negentiende eeuw veelvuldig de kranten haalde als ‘de doofstomme wielrijder’, die dertig jaar na de uitvinding van de fiets twee enorme reizen ondernamen op de fiets, naar Rusland en naar Jeruzalem.

Het is een amusante, maar ook leerzame theatervoorstelling, waarin Wim ook nog zijn lexicografiets voor de zaal uit de doeken doet: de taal van de fiets. Kortom, een avond filosofietsen. Nederland kent Daniëls vooral van zijn columns bij Spijkers met Koppen, zijn talloze boeken over taal, zijn TV-programma Het Dorp samen met Huub Stapel en zijn taalbeschouwingen bij Pauw & Witteman, waaronder de roemruchte bespreking van het Koningslied. Maar in Brabant speelt hij al enkele jaren voor volle zalen cabaret- en toneelvoorstellingen. Daar toert hij nu mee door Nederland.

De voorstelling in Aalsmeer begint om 20.15 uur (zaal open vanaf 19.45 uur). Kaarten kosten 20 euro per stuk (vrienden KCA 17 euro en jongeren 10 euro) en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar in de ticketshop op de website van de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer: www.skca.nl.

Wim Daniëls verzorgt theatershow in Aalsmeer. Foto: Josje Deekens