Film van bevrijding in Aalsmeer opgedoken

Aalsmeer – Er zijn unieke beelden opgedoken van de bevrijding in Aalsmeer. In zijn zoektocht naar materiaal voor het achtste Nostalgisch Filmfestival, stuitte organisator/presentator Dick Piet op deze nooit eerder vertoonde opnamen uit mei 1945. De inmiddels 74 jaar oude film is gemaakt door Jan Hoogendoorn (1924-1996), die tot eind jaren tachtig een winkel en antiekzaak had in de Zijdstraat.



De film toont uitgebreide beelden van de Canadese bevrijders, die met legervoertuigen vanuit Haarlemmermeer, via de brug over de Ringvaart, Aalsmeer binnenrijden. Een van de voertuigen is later te zien voor het noodraadhuis in de Zijdstraat, waar NSB-burgemeester J. Westenberg wordt gearresteerd. Onder grote belangstelling wordt hij de auto ingeladen en afgevoerd. Het tafereel wordt tevens gadegeslagen door ambtenaren, die boven in het gebouw uit het raam hangen.



Voorts beelden van het verspreiden van het bevrijdingsnummer van dagblad Trouw. Een stapel van deze kranten, was door Annie Braber (dochter van verzetsman Cees Braber) en Bep van Itterzon op de fiets in Amsterdam opgehaald. In de Zijdstraat vinden de exemplaren gretig aftrek. In de winkelstraat staan ook veel mensen bij het noodraadhuis, waar zij de proclamaties lezen, die de wapenstilstand vermelden.

Joodse onderduikster

De straten in Dorp zijn uitbundig versierd met vlaggen en slingers. Evenals in Aalsmeer-Oost, onder meer bij het Polderhuis en op de Oosteinderweg. Uniek zijn de opnamen van het vertrek van een Joods meisje uit de pastorie van de Oud-Katholieke kerk, waar zij tijdens de bezetting ondergedoken heeft gezeten. Toenmalig pastoor Heyligers en zijn vrouw en dochtertje zwaaien haar uit.



Bekend zijn de opnamen, die Huib Verbeek heeft gemaakt van de feestelijke optocht met waarnemend burgemeester Piet van der Meer, eindigend bij het oude raadhuisje in de Dorpsstraat. Ook Jan Hoogendoorn filmde die gebeurtenis, zij het vanuit een andere positie. Mooie beelden van de optocht, muzikaal begeleid door Sursum Corda en Aalsmeers Harmonie. En van het hijsen van de vlag voor het raadhuis en het zingen van het Wilhelmus door het publiek dat zich hier massaal heeft verzameld.



Schokkende beelden

Gefilmd zijn verder de activiteiten van het Plaatselijk Commando, bestaande uit de afdelingen Strijdend Gedeelte (SG) en Bewakingstroepen (BT). Het formeren van de troepen op het terrein tussen De Drie Kolommen en de kwekerij van Harting, worden vanaf de Stationsweg met belangstelling gevolgd door vele Aalsmeerders.



Enorm veel bekijks is er ook bij veiling Bloemenlust, waar NSB’ers zich moeten melden. Drommen nieuwsgierigen staan langs de Oosteinderweg en Pontweg. De filmbeelden zijn schokkend om te zien. Mannen en vrouwen, koffers met kleren met zich meezeulend, lopen door een haag van (scheldende) dorpsgenoten naar de veiling. ‘Foute’ Aalsmeerders die zich niet vrijwillig melden, worden door de Binnenlandse Strijdkrachten opgebracht.



Start kaartverkoop

De film van Jan Hoogendoorn zal, aangevuld met beelden van bevrijdingsfeesten uit andere films, voor het eerst worden vertoond op het Nostalgisch Filmfestival, dat op dinsdag 4 september in de feesttent op het Praamplein plaatsvindt. De kaartverkoop voor zowel de middag- als avondvoorstelling, start op donderdag- 15 en vrijdagavond 16 augustus, tussen zeven en acht uur in het Boekhuis in de Zijdstraat.



Overigens heeft Dick Piet besloten, om de beelden van het opbrengen van NSB’ers niet te vertonen. Hij is van mening, dat dit gezien het gemoedelijke, reünieachtige karakter van de nostalgische filmmiddag en –avond niet verstandig. “Het moet voor iedereen een feestje zijn. Dan moet je geen beelden laten zien, die voor sommige bezoekers zeer pijnlijk zijn.’’



Welke films er, behalve die van de bevrijding, nog meer vertoond zullen worden, maakt hij binnenkort bekend. Wel wil hij verklappen, dat er nog een film van Hoogendoorn vertoond zal worden. Namelijk van de winkel in de Zijdstraat en die bij de aanwezigen ongetwijfeld veel nostalgie zal oproepen.



Foto: Direct na de bevrijding wordt in de Zijdstraat massaal de vlag uitgestoken en gaat iedereen de straat op.