Film over bouw Raadhuis in 1959 bij Oud Aalsmeer

Aalsmeer. – Deze maand vertoont stichting Oud Aalsmeer een film van Jan Alderden (Stokkeland) met als onderwerpen het Molenpad, de bouw van het Raadhuis en het vervangen van de bruggen in de Van Cleeffkade. Allereerst is te zien hoe de mensen leefden en woonden aan het Molenpad, zowel winter- als zomeropnamen. Bijvoorbeeld de voorbereidingen van het verlichten en versieren van het Molenpad in de corsoweek. Tevens beelden van de sloop van de huizen die moesten wijken voor de bouw van het Raadhuis en Raadhuisplein. Het tweede onderwerp in deze film is de bouw van het Raadhuis van 1959 tot 1961. Hiervan uitgebreide beelden van het grondwerk tot en met het plaatsen van het standbeeld van godin Flora op haar hoge sokkel. Ook wordt de aankomst van de gasten voor de opening van het Raadhuis getoond. Derde onderwerp is de sloop van de bruggen in de Van Cleeffkade en de bouw van de duikers die hiervoor in de plaats zijn gekomen.

De film komt uit het archief van Oud Aalsmeer en is beschikbaar gesteld door Peter Boogaard. Dick P. van der Zwaard heeft de films opgenomen in het filmarchief van Stichting Historisch Aalsmeer. Totale duur is circa 34 minuten. Stichting Oud Aalsmeer trakteert iedere maand op een historisch film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen en zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

TV Aalsmeer

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 14 juni is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 15 juni, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 8 juni. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl