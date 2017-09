Superdruk tijdens 20e Kunstroute

Aalsmeer – Prima verlopen de twintigste editie van Kunstroute Aalsmeer afgelopen zaterdag 16 en zondag 17 september. Er was veel regen voorspeld, maar dat is al met al honderd procent meegevallen. Zaterdag heel af en toe een licht regenbuitje, zondag zelfs warm met een heerlijk zonnetje.

Livemuziek

De regen van de dagen daarvoor (donderdag en vrijdag) hebben er wel voor gezorgd dat de Bandbrouwerij met jonge muzikanten uit Aalsmeer en omgeving niet van zich heeft kunnen laten horen bij de Historische Tuin. De locatie van het optreden was door de vele regen enorm drassig. Wel livemuziek was er beide dagen bij jachthaven Otto aan de Uiterweg 94, waar ook zaterdag het officiële startsein van de jubileumeditie werd gegeven. Onder andere jeugdige danseresjes steelden de show.

Ontdekken

De opening trok veel bezoekers. Allemaal vrolijke gezichten, duidelijk inwoners en bezoekers uit de ruime regio die zin hadden om kunst te gaan ontdekken in ateliers en in locaties. Vooral de Uiterweg en het Centrum waren in trek, met name op zondag file fietsen en wandelen, maar ook de kunstplekken aan de Aalsmeerderweg, Hornweg en Oude Spoordijk hoefden niet te klagen. Er was ook voor hen voldoende animo. Een ontdekking was zeker het Jovar Kunstencentrum. Wat hebben hier veel en goede kunstenaars een plekje gevonden! En een groot succes kan het kabouter-project van De Kunstploeg genoemd worden. Geweldig om begroet te worden door meer dan honderd kabouters in verschillende outfits.

De organisatie, Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, kan terugkijken op een heel geslaagde jubileumeditie. Donderdag in de krant veel foto’s om nog even na te genieten.