Fietstocht ‘Tour de Poel’ afgelast!

Aalsmeer – Aanstaande zondag 29 september stond de jaarlijkse fietstocht ‘Tour de Poel’ op de agenda. Stond, want de organisatie, Stichting TeamTimmerman, heeft met pijn in het hart besloten deze fietstocht af te gelasten. De weersvoorspellingen voor komende zondag zijn dusdanig slecht, dat er naar verwachting een lage opkomst zal zijn. De beslissing langer uitstellen, zodat er een beter zicht is op de weersvoorspellingen, is niet wenselijk. Nu kunnen mensen nog tijdig ingelicht worden door middel van onder andere de krant en social media.

De fervente wielrenner stapt misschien nog onder alle weersomstandigheden op de fiets. Maar de recreanten, die ook altijd in grote getalen aanwezig zijn bij dit evenement zullen begrijpelijk afhaken. Het is met pijn in het hart, want het organiseren van de tocht geeft de TeamTimmermanleden altijd veel voldoening. De deelnemers aan de tocht komen altijd met veel enthousiasme en complimenten weer terug bij de finish.

Daarnaast is er ook altijd een goed doel gekoppeld aan de fietstocht. De opbrengst van de tocht was dit jaar bedoeld voor de Mike Multi Foundation. Deze inkomsten loopt de stichting nu dus helaas mis.

Wilt u alsnog het goede doel steunen, dan is er de mogelijkheid om een donatie te doen via Stichting TeamTimmerman NL60RABO 0395.3130.66. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws kan via Facebook of www.teamtimmerman.nl.