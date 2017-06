Fietstocht voor Mike Multi Foundation

Aalsmeer – Op 19 mei 2018 zal Dirk Raams vertrekken voor een fietstocht door Canada en Amerika. Op 21 mei zal hij starten in Glace Bay in de provincie Nova Scotia in Canada. Op 18 juni zal hij, na een kleine 5.000 kilometer gefietst te hebben, zijn tocht eindigen op Mallory Square Key West in Florida. Dirk gaat deze tocht fietsen voor de Mike Multi Foundation.

De keuze voor de Mike Multi Foundation was dit keer snel gemaakt voor Dirk. Hij en Mike Multi zijn al jaren goed bevriend en Mike is jarenlang sponsor geweest tijdens Dirk zijn triathlon- en hardloop-carrière. Dirk vindt bewegen en sporten zeer belangrijk voor ieder mens en wil op deze manier iets terug doen voor Mike.

Iedereen die deze actie een warm hart toedraag kan Dirk tijdens zijn tocht sponsoren. Voor 500 euro krijgt u een groot logo op Dirk zijn shirt of broek. Voor een klein logo betaalt u 250 euro. Ook kunt u voor 100 euro een etappedag kopen, die dag zal dan naar u of uw bedrijf vernoemd worden. Er zijn slechts 29 etappes. Ook is er een speciaal rekeningnummer geopend, waar u bijvoorbeeld een bedrag per kilometer kunt doneren of gewoon een donatie kunt doen. Het rekeningnummer is: NL34RABO0300168950. Al het geld wat op deze rekening binnenkomt zal geheel ten goede komen van de Mike Multi Foundation.

Voor meer informatie over dit fantastische initiatief kan contact opgenomen worden met Dirk Raams via diraams@gmail.com of via de Facebookpagina: Dirk Raams fietst voor de Mike Multi Foundation in Canada en Amerika of een kijkje nemen op www.mikemultifoundation.nl ook hier zal alle informatie staan.