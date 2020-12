Fietsstroken in de Lakenblekerstraat

Aalsmeer – Komende week, tot en met vrijdag 11 december, gaat fietsstroken aangebracht worden op het wegdek van de Lakenblekerstraat. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen worden de werkzaamheden uitgevoerd tussen zeven uur ‘s avonds en vijf uur in de ochtend. Tijdens het aanbrengen van de fietsstroken is een halve rijbaan beschikbaar. Er worden verkeersregelaars ingezet om een en ander zo veilig mogelijk te laten verlopen.

De Lakenblekerstraat is een gebiedsontsluitingsweg waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. Naast motorvoertuigen maken veel fietsers gebruik van deze straat, waaronder scholieren. Doordat de weg door het bedrijventerrein loopt, is er ook veel vrachtverkeer.

Wethouder Robert van Rijn: “Ik ben blij met de aanleg van de fietsstroken. Dit verhoogt de veiligheid voor de fietsers en door de stroken wordt de weg visueel smaller waardoor het ook een positief effect heeft op de snelheid van (vracht)auto’s.”

De fietsstroken worden ongeveer twee meter breed en gescheiden van de rijbaan met onderbroken strepen.