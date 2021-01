Fietsonderdoorgang bij Aalsmeerderbrug open!

Aalsmeer – De fietsonderdoorgang onder de Aalsmeerderbrug is maandag 4 januari open gesteld voor fietsers en voetgangers. De aanleg van deze veiligere oversteek onder de Burgemeester Kasteleinweg door heeft de gehele periode op schema gelegen. De brugdelen zijn in november vanaf het water gemonteerd. Na het invaren van de brugdelen is de aannemer verder gegaan met het monteren van de leuningen, de installatie van de verlichting en zijn aansluitingen op het land gemaakt.

De fietsonderdoorgang zorgt voor een ongelijkvloerse kruising wat de veiligheid van fietsers en voetgangers ten goede komt. Door de komst van de route onder de brug door kunnen fietsers langs de Ringvaart blijven fietsen. Let op: Sinds de ingebruikname is de oversteek aan de bovenzijde van de brug niet meer in gebruik!