Fietser gewond na ongeval, getuigen gezocht!

Aalsmeer – Rond kwart voor zes vanochtend, donderdag12 mei, is een fietser ernstig gewond geraakt na een ongeval op de Stommeerkade (gedeelte tussen de Kasteleinweg en Aalsmeerderweg). De politie en de ambulancedienst waren na de melding snel ter plaatse. De fietser lag zwaargewond naast de fiets en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft de oorzaak van het ongeval in onderzoek. De weg is hiervoor lange tijd afgesloten geweest. Vooralsnog is onbekend of de fietser zelf ten val is gekomen of mogelijk aangereden is. Er worden getuigen gezocht. Zij worden verzocht zich te melden via 0900-8844.