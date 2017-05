Fietsen in Amstelland met vogelwachter

Amstelland – Onder de rook van Amsterdam ligt de regio Amstelland. Een oudhollands landschap met uitgestrekte veenweiden op een steenworp van een wereldstad. Natuurgebieden vermomd als polders. Voor de liefhebbers van rust, ruimte, natuur en vergezichten een prachtige plek. Diverse soorten weidevogels laten zich volop zien en horen in de vogelreservaten van Landschap Noord-Holland in Middelpolder, de Rondehoep en de Holendrechterpolder.

De boswachter, of eigenlijk vogelwachter van Landschap Noord-Holland, neemt u op de fiets mee door de natuur rondom Amstelveen en Ouderkerk. Onderweg hoort u over de geschiedenis van de streek en de natuur. En hoe Landschap Noord-Holland en de boeren zorgen dat de broedende vogels in de bloemrijke weilanden het naar de zin hebben. Weidevogels die hier broeden zijn onder meer grutto, tureluur, slobeend en – tegenwoordig heel speciaal – de veldleeuwerik. Neem een verrekijker mee, dan krijgt u prachtige beelden bij het verhaal. Tijd: Zondag 21 mei van 13.00 tot 15.30 uur.

Verzamelplek: Verzamelen op de fiets bij de parkeerplaats aan de Kerkstraat, schuin tegen over de Hervormde Kerk in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. Neem eigen fiets en verrekijker mee. Kosten: 7 euro en 3 euro voor kinderen tot 12 jaar. Beschermers 4 euro en 2 euro voor hun kinderen tot 12 jaar. Reserveren kan op www.gaatumee.nl.

Foto: Grutto. Fotografie: Henk van Bruggen