Aalsmeer – Vanaf het terrein van het tuincentrum aan het einde van de Aalsmeerderweg is op vrijdag 20 juli tussen kwart voor negen in de ochtend en vijf over zes ‘s avonds een ATB fiets gestolen.

De Cube SL29 is grijs van kleur, heeft zwarte accenten en felle strepen bij de achterwielen (zie foto).

Mogelijk zijn er inwoners die de diefstal of de fiets hebben gezien, zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.