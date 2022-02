Aalsmeer – Sinds vrijdag 17 februari is het fiets- en wandelpad langs de Bachlaan weer open. Het weggetje op de dijk was tijdelijk afgesloten voor onderzoek en reparaties.

Wethouder Robert van Rijn: “In het najaar constateerden onze opzichters dat er planten door het asfalt groeiden. Omdat dit scheuren en bobbels in het nieuwe asfalt veroorzaakte, hebben we het fietspad tijdelijk afgesloten en zijn er, na onderzoek, noodreparaties uitgevoerd. Omdat het fietspad in 2020 nieuw geasfalteerd is gaan we de ontwikkeling van de plantengroei de komende tijd goed in de gaten houden. Vooral omdat blijkt dat dit de laatste tijd op meerdere plekken in Nederland een probleem is.”

Langzaam verkeer kan nu weer gebruik maken van het fiets- en wandelpad.