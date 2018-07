Fiets binnen minuut weg

Uithoorn – Op zaterdag 7 juli even voor half negen in de avond is bij een supermarkt in de Prinses Irenelaan een fiets gestolen. De eigenaar had zijn mountainbike neergezet om gauw even pleisters te gaan kopen. Na enkele minuten kwam hij terug en zag dat zijn fiets verdwenen was. De mountainbike van het merk Track is zwart van kleur en heeft witte accenten. De fiets heeft een wit zadel, een rode bel en rode, opstaande handgrepen. Mogelijk zijn er getuigen of inwoners die meer informatie hebben, zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.