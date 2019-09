Feestweek trapt weer af met Tentdienst!

Aalsmeer – Ook dit jaar trapt de Feestweek af met de Tentdienst! Volgende week zondag 8 september komen ruim 1.400 mensen samen in deze dienst, georganiseerd door zes verschillende Aalsmeerse kerken. Net zoals de Feestweek, viert ook de Tentdienst dit jaar haar 25-jarig jubileum. Dat is reden voor een feest!

In deze unieke dienst nemen diverse sprekers de bezoekers op eigentijdse en multimediale wijze mee in het thema ‘Connected’. In een tijd dat mensen meer verbonden zijn dan ooit, kan de connectie in het leven soms toch gemist worden. Verder kan genoten worden van muziek, begeleidt door een professionele band en worden de kinderen natuurlijk ook niet vergeten.

Wat de bezoekers de afgelopen 25 jaar zo waardevol vonden aan de Tentdienst, is dat kerkmuren wegvallen en dat de tent tijdens de altijd feestelijke Tentdiensten ieder jaar weer volstroomt met een gevarieerd gezelschap van jong tot oud. Na de dienst kunnen de bezoekers nog gezellig met elkaar napraten onder het genot van een lekkere kop koffie.

Vanaf 9.30 uur gaan zondag 8 september de deuren van de tent open en om 10.00 uur begint de dienst. Er is oppasdienst voor kinderen tot vier jaar in Gebouw Irene in de Kanaalstraat, naast de Dorpskerk. Kijk voor meer informatie op tentdienstaalsmeer.nl. Via de website is de dienst overigens ook live te volgen.