Feestweek in huiskamers met Radio Aalsmeer TV

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 5 september is er vanaf 22.00 uur een speciale uitzending op Radio Aalsmeer TV. Dit als alternatief voor het niet doorgaan van de Feestweek en de andere leuke, vaste activiteiten in september. Om toch een beetje een feestje te vieren en om alvast te genieten van het moois dat Aalsmeer hopelijk in 2021 weer mag bieden.

Presentator Ron Leegwater zal tijdens een half uur durend programma aan de hand van interviews met de verschillende organisaties en oude beelden trachten om de sfeer van de Feestweek in de huiskamers te krijgen.

Verrassing

Aan het einde van het programma volgt er nog een verrassing waar iedere Aalsmeerder en Kudelstaarter blij van zal worden. Kijk en feest aanstaande zaterdag 5 september vanaf 22.00 uur mee. Radio Aalsmeer TV is te bekijken via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of via de website: www.radioaalsmeer.nl.

Foto: Aalsmeer kleurt volgende week rood, groen, zwart. Naast vlaggen aan huizen en bedrijven, kunnen ook wuppies in de Aalsmeer kleuren bewonderd worden. De pluizige bolletjes worden uitgedeeld in de winkels in het Centrum.