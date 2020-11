Feestverlichting hangt in Centrum Aalsmeer

Aalsmeer – Ondanks dat het niet mogelijk is om activiteiten te organiseren, zetten de ondernemers in Aalsmeer Centrum alles op alles om het klanten naar hun zin te maken. Met elkaar verbonden in het Ondernemersfonds Meer Aalsmeer bedenken ze creatieve acties voor jong en oud.

Lokale betrokkenheid

“Van klanten wordt deze periode namelijk best wat gevraagd”, aldus de winkeliers. Veiligheid staat hoog in het vaandel bij iedereen. De klanten moeten netjes buiten blijven wachten wanneer het maximum toegestane aantal in de winkel is, ze moeten de looproutes respecteren, de handen moeten goed worden gedesinfecteerd en er moeten mondkapjes gedragen worden. Ze doen het allemaal keurig én de ondernemers merken dat er in deze onzekere tijden welbewust lokaal gekocht wordt. Dit wordt ontzettend gewaardeerd.

Ook bij de horecaondernemers heerst vooral dankbaarheid. Mensen blijven ze een hart onder de riem steken door eten af te halen of gebruik te maken van de bezorgdiensten. De ondernemers blijven ook de komende tijd hun schouders eronder zetten om klanten op een zo goed mogelijke manier te bedienen.

Klanten bedanken

Met de feestmaand voor de deur willen ze ook Aalsmeer Centrum gezellig maken. Zo hangt sinds deze week de feestverlichting weer in de straten en komen binnenkort de versierde kerstbomen weer in het dorp. En al zal er geen Sinterklaasintocht georganiseerd kunnen worden in Aalsmeer Centrum, Ondernemersfonds Meer Aalsmeer zal echt wel van zich laten horen met een leuke actie. Alles erop gericht om de klanten, die de moeite nemen om lokaal te blijven kopen, te bedanken!

Foto: www.kicksfotos.nl