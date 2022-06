Feestje op het water met ‘Dag van je Leven’

Aalsmeer – Beter weer had Stichting Dag van je Leven afgelopen zaterdag 18 juni niet kunnen treffen voor de jaarlijkse botendag. De zon stond hoog aan de hemel, dus perfect weer om het water op te gaan. En wat hebben de ruim tweehonderd mensen met een beperking en hun begeleiding genoten. Aan boord van één van de zestig boten konden ze een paar uurtjes relaxen op de mooie Westeinderplassen. Al vroeg in de ochtend meldden de enthousiaste booteigenaren zich bij Kempers Watersport. De meesten hadden hun sloep, motorjacht, zeilboot en speedboot mooi versierd met slingers en ballonnen.

Na even gewacht te hebben onder het genot van koffie, thee en iets lekkers konden ze hun gasten verwelkomen. Sommigen kwamen met eigen vervoer, maar anderen hadden het geluk dat ze opgehaald waren met een prachtige oude bus van Stichting Veteraan Autobussen. Daarna konden ze een rondje gaan varen, veilig voorzien van een zwemvest. Het was weer een prachtig gezicht, al die versierde boten die de jachthaven verlieten. Ter bescherming tegen de felle zonnestralen, kreeg iedereen een gezellig geel Dag van je Leven-petje cadeau. Onderweg werd er natuurlijk flink gezwaaid en getoeterd. Iedereen zat lekker te relaxen en sommigen durfden het wel aan om achter het roer te kruipen.

Terug in de haven bleef het nog even gezellig feest, want zanger René Eshuijs zorgde voor de nodige polonaises en vrolijkheid. Helaas moest er ook afscheid genomen worden van Roel de Bruijn die jaren bestuurder was bij Stichting Ons Tweede Thuis en met pensioen gaat. Stichting Dag van je Leven bedankt hem voor de fijne samenwerking. Na een bedankwoordje voor onder andere de vrijwilligers van Ons Tweede Thuis, de dames van de EHBO, alle booteigenaren en de mensen van Kempers Watersport, was het dan toch echt tijd om weer naar huis te gaan. De botendag wordt jaarlijks georganiseerd op de zaterdag voor Vaderdag, dus de datum van 17 juni 2023 zal bij velen vast in de agenda komen. Op de Facebook-pagina @dagvanjeleven diverse foto’s om nog even na te genieten van dit jaarlijkse feestje op het water.