Feestelijke viering 20 jaar woonvoorziening de Spil

Kudelstaart – Vrijdag 17 september vierden bewoners en personeel het 20-jarig bestaan van woonvoorziening de Spil (Stichting Ons Tweede Thuis) in Kudelstaart. De in goudkleurig ensemble gestoken organisatoren openden het feest groots met een prachtig lied. De stemming zat er direct in toen er twee prachtig uitgedoste steltlopers achter het podium binnen kwamen lopen. Zij namen de feestgangers mee naar buiten waar men met hen samen op de foto kon gaan. Een blijvende herinnering aan deze heuglijke dag.

Voor de ingang van de Spil was een prachtig terras gebouwd met zitjes onder parasols, alles versierd met lampionnen. Opvallend waren de strobalen waarover wollen kleden lagen, allemaal gemaakt door een bewoonster van de Spil. Er waren kraampjes waarin van alles te eten gehaald kon worden. Hotdogs, patat, hamburgers en fruitstokjes. In de poffertjeskraam werd menig porti gebakken voor de hongerige feestgangers. Voor de cocktailbar met zelf bedachte cocktails stond een enorme rij. Om de wachttijd wat te bekorten kon je bij de tattookraam een mooie (tijdelijke) tattoo laten zetten.

Toen allen wat lekkers hadden gegeten klonken er vrolijke klanken uit de Spil die de feestgangers weer in het gebouw lokten. De band, gevormd door de familie Millenaar, speelde hitnummers uit vroegere jaren die er bij jong en wat ouder in gingen als koek, getuige de dansende bewoners en personeelsleden op en voor het podium. Vervolgens werd men weer verrast door twee echte Soulkikkers, verklede heren met een enorme gettoblaster die vol glitter en glammer de boel op stelten zetten. Gebakjes met een schildje met 20 erop smaakten voortreffelijk bij de koffie. Rond half acht werd het feest afgesloten met een lied, net zoals het begonnen was. Voor alle bewoners was er een mok gevuld met dropjes. Spontaan klom een van de bewoners op het podium en bedankte de organisatoren en alle sponsoren voor een onvergetelijk feest.