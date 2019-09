Feestelijke afsluiting van 25ste Feestweek

Aalsmeer – En zo snel kan het gaan, de 25ste Feestweek is alweer afgelopen. De hele week is feest gevierd en zijn voor alle inwoners diverse activiteiten georganiseerd. Zaterdag 14 september was de laatste avond en deze is groots afgesloten.

2 Brothers on the 4th Floor.

In opnieuw een uitverkochte tent gingen de spots aan voor 2 Brothers on the 4th Floor, werd meegedanst met de Partyfriex, wisten Lucas & Steve de tent op z’n kop te zetten, natuurlijk is luidkeels meegezongen met de Snollebollekes en DJ Joost wist met zijn muziekkeuze de sfeer er goed in te houden.

DJ Joost.

“Het was heel gezellig”, aldus de bezoekers na afloop. Het bestuur beaamt dit: “Prima verlopen.” Noteer maar alvast voor volgend jaar: Feestweek Aalsmeer van 6 tot en met 12 september 2020.

De Partyfriex.

Foto’s: www.kicksfotos.nl