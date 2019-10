Feest voor bewoners Zorgcentrum Aelsmeer

Aalsmeer – In september en oktober viert Zorgcentrum Aelsmeer haar 25 jarig bestaan. Het Zorgcentrum is een gastvrije locatie voor ruim 85 bewoners en ongeveer 100 bewoners van de in- en aanleunwoningen.

Het jubileum wordt gevierd op verschillende momenten met opeenvolgend de bewoners, de vrijwilligers, externe relaties en de medewerkers. Woensdag 25 september werd afgetrapt met het bewonersfeest in de grote zaal. Iedereen werd getrakteerd op een heerlijk gebakje van Bakkerij Vooges en een vrolijke noot van Helga.

Het hoogtepunt was vanaf 15.00 uur ’s middags met een optreden van de bekende zanggroep La Familia Music. In de sfeer van André Rieu op het Vrijthof werd er operette gezongen maar ook musical, vrolijke opera en bekende liedjes ten gehore gebracht.

Het was een super feestdag. Er werd meegezongen, -geklapt en -gedeind en zelfs een traantje weggepinkt. De bewoners zijn nog aan het nagenieten. Tevens van de mooie bloemen en planten die Duoplant heeft verzorgd.

Door Miranda Gommans