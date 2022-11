Feest met de Jostiband in De Bloemhof

Aalsmeer – Hartverwarmend was afgelopen zaterdag 19 november het optreden van de Jostiband in De Bloemhof. De sfeer zat er vanaf de eerste noot goed in, het enthousiaste publiek in de zaal zong uit volle borst mee en er werd zelfs uitbundig gedanst op de vrolijke muziek. Het optreden werd afgewisseld met de heerlijke vocale bijdrage van het dameskoor Voices and Friends. De zaal zat vol, instellingen uit de regio waren uitgenodigd om dit unieke concert bij te wonen. In totaal zijn er zo’n 700 kaarten verkocht en waren er sponsoren, die ervoor zorgden dat dit festijn financieel mogelijk werd.

Rotary Aalsmeer, Mijdrecht, Uithoorn (AMU), die het evenement organiseerde, kon een behoorlijke financiële bijdrage leveren aan drie goede doelen: Er zijn cheques van elk 3.500 euro uitgereikt aan Stichting Help ons Helpen 0297 en de Stichting Kolewa. En aan het instrumentenfonds van de Jostiband gaat 1.500 euro overgemaakt worden. Voor de zesde keer in zo’n dertig jaar organiseert Rotary AMU een concert met de Jostiband. Dit evenement is een geweldige traditie; plezier staat voorop en er kan geluisterd worden naar een concert, waarbij de muzikanten heel veel passie en liefde geven. Waar de Jostiband komt is het feest. Dat was ook deze avond zeker het geval. En dat Sinterklaas nog langskwam was het toetje van de avond!

Foto: www.kicksfotos.nl