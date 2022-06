Aalsmeer – Feest in zorgcentrum ‘t Kloosterhof afgelopen maandag 27 juni. Mevrouw Kort-Maas is namelijk deze dag 102 jaar geworden! Het grote feest met de familie is al een dag eerder gevierd en op haar verjaardag is mevrouw Kort-Maas flink in het zonnetje gezet door alle medebewoners en het personeel van ’t Kloosterhof. De jarige is getrakteerd op bloemen en planten, een heerlijke taart en een zelfgekozen maaltijd. Mevrouw Kort heeft volop genoten van alle festiviteiten. Op naar 103 jaar!