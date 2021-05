Familiecollege over klimaatverandering

Amstelland – Op donderdag 27 mei geeft kinderboekenauteur Marc ter Horst een online familiecollege vanuit de Bibliotheek Amstelland over klimaatverandering. Marc ter Horst is schrijver van informatieve kinderboeken over natuur, geschiedenis en de aarde en schreef het succesvolle boek Palmen op de Noordpool.

Klimaatverandering is een belangrijk onderwerp, dat ook tijdens het leven van onze kinderen en kleinkinderen maar al te actueel zal blijven. Alle reden dus om het op een heldere en zorgvuldige manier aan kinderen uit te leggen. Want hoe zit het met klimaatverandering, wat zijn de oorzaken en gevolgen hiervan en welke maatregelen worden er genomen?

Marc ter Horst vertelt zijn verhaal aan de hand van fossielen uit de ijstijd, spannende verhalen en grappige illustraties. Zonder doemverhalen, moeilijke woorden en opgeheven vingertje. Na afloop mag je hem alles vragen over klimaatverandering, boeken schrijven of gewoon over zijn lievelingskleur.

Het familiecollege wordt op donderdag 27 mei van 16.00- tot 17.00 uur gegeven via Zoom. Leden van de Bibliotheek Amstelland kunnen zich gratis aanmelden, niet-leden betalen €5 voor een kaartje. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar en aanmelden kan tot en met maandag 24 mei.

Geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar en ook leuk voor ouders/verzorgers om mee te kijken (niet verplicht). Kijk voor meer informatie over het familiecollege en de kaartverkoop op: www.debibliotheekamstelland.nl