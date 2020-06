Familie gans op bezoek bij de Meerbode

Aalsmeer – Vader en moeder gans met liefst twaalf jongen brengen de afgelopen twee weken regelmatig een bezoek aan de ‘tuin’ aan de achterzijde van het Nieuwe Meerbode-kantoor. Inmiddels zijn de kleine ‘donsjes’ al flinke ganzen geworden en is de aanwezigheid van deze grote familie best imposant.

Het gezin verlaat overigens niet de grasrand en accepteert de aanwezigheid van de kranten-medewerkers. Tot op zekere hoogte, want te dichtbij komen mag niet. Vader en moeder gans zijn bijzonder alert, maar niet agressief. Als ze vinden dat mensen niet voldoende afstand houden (meer dan 1,5 meter overigens), lopen ze rustig naar het water en zwemmen weg, de jongen volgen gedwee. De ‘sliert’ verdwijnt langzaam om enkele dagen later weer te arriveren. In de ‘tuin’ van de Meerbode genieten de ganzen van het zonnetje en de rust.

Een ‘corona’-cadeautje, want zou het gezin ook voor dit plekje in de Visserstraat gekozen hebben als er dagelijks vele vliegtuigen overgaan? De Aalsmeerbaan wordt tot slot momenteel nog gebruikt als parkeerplaats en dat is in Aalsmeer goed te merken. Vanaf begin juli, is aangekondigd, zal er weer meer gevlogen gaan worden. Dan is vast ook de Aalsmeerbaan nodig om alle starts en landingen uit te voeren. Maar nu nagenoeg nog geen ‘gebulder’, er kan nog genoten worden van ‘lieve’ geluiden: Fluitende vogels!