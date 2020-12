Extreme toename papier en plastic bij containers

Rijsenhout – Net als bij de eerste lockdown in het voorjaar ziet Meerlanden een toename van het huishoudelijk afval. Deze keer is vooral het aanbod van karton en plastic explosief toegenomen. Elke december is de inzameling van deze afvalsoorten een grote uitdaging door de vele online inkopen, maar de coronacrisis en de gesloten winkels maakt dat het probleem groter is geworden. Het inzamelen van de vollere boven- en ondergrondse containers kost Meerlanden dan ook meer tijd dan gebruikelijk.

Extra containers en personeel

Het grote aanbod zorgt er voor dat de containers sneller vol raken en helaas wordt er ook veel afval naast de containers gezet. Hierdoor ontstaan storingen, zwerfafval, onveilige situaties en daardoor extra werk voor de inzamelaars. Samen met de verschillende gemeenten probeert Meerlanden de overlast zo goed als mogelijk tot een minimum te beperken. Op verschillende plaatsen zijn extra bovengrondse containers geplaatst voor papier en plastic verpakkingen. Meerlanden heeft hiervoor extra personeel en wagens ingehuurd en heeft het maximum van uitbreiding bereikt. Ook wordt er in de weekenden tijdens de feestdagen meer gereden.

Opgeruimde en nette wijk

Rond de jaarwisseling zijn verschillende de ondergrondse containers afgesloten in verband met brandgevaar door vuurwerk. Vandaar de oproep van Meerlanden om een handje mee te helpen: “Komt u een volle container tegen? Zet uw afval er dan niet naast, maar bied het later of ergens anders aan. Of houd uw afval alstublieft wat langer in huis en bied dit in het nieuwe jaar aan. U kunt het uiteraard ook bij de milieustraat inleveren. Zo houden wij samen uw wijk opgeruimd en netjes.”

Foto: Ruud Meijer. Papier en afval gedumpt bij containers Rijsenhout.