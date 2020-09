Extra steun Provincie voor evenementen in Noord-Holland

Regio – De provincie Noord-Holland wil meer bovenregionale culturele en sportieve evenementen in Noord-Holland een steuntje in de rug geven. Veel evenementen hebben te maken met extra maatregelen ter bestrijding van verspreiding van het COVID-19 virus. Dit brengt extra kosten met zich mee en tegelijkertijd vallen soms inkomsten weg. Daarom wil de provincie Noord-Holland de komende maanden meer evenementen eenmalig sponsoren en heeft daarvoor een bedrag van 300.000 euro beschikbaar. Evenementen zijn belangrijk. De provincie heeft een sponsorbeleid voor grote evenementen met een bovenregionale uitstraling, zoals Bevrijdingspop Haarlem, het Dam-tot-Dam weekend en het landschapsfestival. De provincie Noord-Holland heeft besloten om de grotere culturele en sportieve evenementen in Noord-Holland de laatste maanden van dit jaar extra te ondersteunen. 2020 is een zwaar jaar voor de evenementensector. Evenementen hebben te kampen met de RIVM–richtlijnen en zien inkomsten wegvallen. Omdat evenementen belangrijk zijn voor de regionale economie en sociale cohesie maakt de provincie extra sponsorgelden vrij.

Extra sponsoring

Culturele en sportieve evenementen met een boven-regionale uitstraling kunnen in aanmerking komen voor extra sponsoring. De provincie Noord-Holland gaat op zoek naar evenementen die voldoen aan de sponsorvoorwaarden, maar evenementenorganisaties kunnen zelf ook contact opnemen als zij menen in aanmerking te komen. Belangrijke voorwaarden zijn dat een deel van de sponsorbijdrage moet worden ingezet voor verduurzaming van het evenement en inclusiviteit. De regeling is geldig voor evenementen tot en met 1 juni 2021. Het budget is beperkt, dus organisaties kunnen zich het beste zo snel mogelijk aanmelden. Meer informatie is te vinden op: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Festivals_Evenementen