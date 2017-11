Extra politie controles in Uithoorn en omgeving

Uithoorn – Het wordt weer eerder donker en het weer wordt slechter. Dat betekent voor de politie een stijging van het aantal verkeersongevallen. Vaak onstaat een ongeval omdat beide partijen elkaar niet hebben gezien. Een betere zichtbaarheid verminderd het risico om aangereden te worden. Dit geldt voor fietsers, maar ook voor alle andere weggebruikers die verplicht zijn verlichting aan de voor- en achterzijde te voeren. De komende maanden gaat het basisteam Aalsmeer en Uithoorn van de politie de controle op de verlichting intensiveren. Weggebruikers lopen het risico op een proces-verbaal als de verlichting van de fiets, snor- en bromfiets, motor, auto of vrachtwagen niet voldoet aan de gestelde eisen. De politie wijst er op dat het rijden zonder of met kapotte verlichting behoorlijk in de ‘papieren’ kan lopen. Fietsen zonder verlichting kost bijvoorbeeld 55 euro, exclusief 9 euro administratiekosten. Tips: Controleer de verlichting dagelijks voor vertrek. Zorg dat in de (vracht)auto een set lampen aanwezig is en zorg dat de batterijen van de fietslichten zijn opgeladen.

Grote verkeerscontrole

De politie heeft samen met de rijksdienst voor het wegverkeer, de douane en de belastingdienst vrijdag 10 november twee grote verkeerscontroles gehouden in Aalsmeer en Uithoorn. Op diverse plaatsen werden auto’s en scooters van de weg ‘geplukt’ om hen vervolgens te delegeren naar het parkeerterrein aan de Dreef waar de controle werd uitgevoerd. In Uithoorn was het ‘verzamelpunt’ het gezondheidscentrum aan de Koningin Maximalaan.

Vooral is gekeken naar de staat van de auto’s, bestelbusjes en aanhangers (gladde banden en goede verlichting), of de wagens verzekerd waren en of de bestuurders nog openstaande boetes moesten betalen. Ook hebben alle automobilisten moeten blazen op mogelijk gebruik van alcohol. Drie bestuurders bleken teveel alcohol gedronken te hebben. Van twee bestuurders is het rijbewijs ingevorderd. De rijders op de bromfietsen en scooters hebben hun voertuig op de rollerbank moeten plaatsen om te kijken of deze wel of niet opgevoerd was.

Aanhoudingen

De controle is om vier uur in de middag gestart en rond zes uur afgerond. Er zijn diverse bekeuringen uitgeschreven onder andere voor rijden zonder rijbewijs, niet kunnen tonen van rijbewijs, gladde banden en het overschrijden van de constructiesnelheid (bromfiets). Ook is vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen en is een proces-verbaal uitgeschreven voor het niet op de juiste wijze vervoeren van wapens.

Aan zowel de politie als de belastingdienst zijn meerdere openstaande bedragen betaald. Verder zijn aanhoudingen verricht inzake overtreding van de opiumwetgeving, wet wapens en munitie en dna signalering. De politie spreekt over geslaagde verkeerscontroles.