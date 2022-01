Expositie over huiselijk geweld op wandelboulevard

Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 11 januari is door wethouder Bart Kabout samen met Mirjam Bakker-Stoop, directeur van stichting Open mind, een openlucht expositie geopend, die huiselijk geweld bespreekbaar maakt. De tentoonstelling op de wandelboulevard tussen de watertoren en het surfeiland toont een serie indrukwekkende portretten van slachtoffers en hulpverleners. ‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’ is de naam van deze reizende expositie, die drie weken te zien is in Aalsmeer.

In Nederland zijn gemiddeld 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen het slachtoffer van huiselijk geweld of mishandeling. Veel mensen luisteren niet echt of vinden het vervelend als je erover begint. Maar hoe meer je erover praat, hoe meer je het een plek begint te geven. Met de expositie ‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’ hopen de gemeente en stichting Open mind dat slachtoffers gehoord worden en hulp zoeken en krijgen.

Bespreekbaar maken

Wethouder Kabout: “We verwelkomen deze expositie graag in Aalsmeer. Slachtoffers van huiselijk geweld vinden het vaak moeilijk om hulp te zoeken. Deze portretten laten aan slachtoffers zien dat ze er niet alleen voor staan. Het zijn hoopvolle voorbeelden van mensen die nare situaties hebben doorbroken. Het helpt om huiselijk geweld en kindermishandeling beter bespreekbaar te maken.”

Is jouw thuissituatie niet fijn of maak je je zorgen om iemand in jouw omgeving? Misschien is er niets aan de hand, maar wat als je zorgen terecht zijn? Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen. Praten is het begin van een oplossing!

Meer weten? De zuilen zijn voorzien van een QR-code waarmee informatie wordt gegeven over hulp vragen en krijgen. Of kijk op de websites: ikdoeietsaanhuiselijkgeweld.nl of stichtingopenmind.nl/wij. In het Raadhuis is het magazine behorende bij de tentoonstelling van Open mind verkrijgbaar.

Na 1 februari worden de 16 panelen met totaal 30 portretten weer weggehaald en verhuist de tentoonstelling naar Amstelveen.