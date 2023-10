Expositie fotografiewerkgroep CREA￼

Uithoorn – Stichting Crea in het Fort aan de Drecht is al lang dé plek voor allerlei creatieve cursussen zoals beeldhouwen, pottenbakken, schilderen, edelsmeden en cursussen fotografie. Fotografie is ook zeker een bezigheid waarin mensen hun creativiteit kwijt kunnen. In oktober heeft Crea de mogelijkheid gekregen van de gemeente Uithoorn om de mooiste foto’s te laten zien in een maandlange expositie. De foto’s zijn gemaakt in de werkgroep fotografie. Al twintig jaar komt deze werkgroep, in wisselende samenstelling, eens per maand bij elkaar om aan thema’s of technieken te werken. De meeste deelnemers zijn begonnen als cursist bij de basiscursus en hebben daarna vervolgcursussen en soms ook specialisatiecursussen zoals portretfotografie gevolgd. Alle fotografiecursussen zijn gericht op het vergroten van de vaardigheden om zo van een kiekje tot een foto te komen en daarbij een eigen stijl te ontwikkelen. Het doel van fotografie is om aan anderen te laten zien wat jij ziet!

Waarom zou je een cursus fotografie bij Crea volgen? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door de cursisten zelf en zit in de meerwaarde van het samen doen van de cursus. Samen die functies van de camera ontdekken is een stuk leuker dan via internet en het gaat over het algemeen sneller.

Het bekijken van elkaars foto’s wordt daarbij ervaren als heel inspirerend en leerzaam. Voor meer informatie over Crea, het aanbod aan cursussen of specifiek de fotografielessen kunt u vinden op crea-uithoorn.com. U kunt de expositie bekijken in de hal van het gemeentehuis Uithoorn, tijdens de reguliere openingstijden.