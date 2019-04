Expositie ‘De Losse Streken’ in Zorgcentrum

Aalsmeer – In Zorgcentrum Aelsmeer is sinds zaterdag 30 maart een nieuwe expositie van Teken & Schilderclub ‘De Losse Streken’ te bezichtigen.

De expositie van de werken van deze groep schilders uit Aalsmeer en Kudelstaart is te vinden in de gang bij de tuinkamer.

De club van enthousiaste amateurschilders en -tekenaars is ongeveer 1 jaar geleden opgericht en heeft al eerder in het Zorgcentrum geëxposeerd.

De groep heeft na een gezamenlijke cursus een doorstart gemaakt en is nu als club actief met de hobby waar eenieder met veel plezier aan werkt.

Er zijn verschillende soorten werk te bewonderen, zoals aquarel, acryl, pentekeningen en een krijttekening.

De leden van de club komen uit Aalsmeer en Kudelstaart. Er is onder andere werk te zien van de bekende Aalsmeerder Jan Pannekoek en hij heeft veel bekende plekken in Aalsmeer op papier vereeuwigd. Bij de werken hangt informatie over het werk en van wie het werk is.

Binnen de expositie hangen ook zeven werken met dezelfde opdracht. Zo is goed te zien hoe de opvatting van de kunstenaar is en de uiteindelijke uitvoering daarvan. Loop eens door de gang van Zorgcentum Aelsmeer en kijk wat deze groep amateurschilders in haar mars heeft.

Deze expositie overlapt overigens de andere tentoonstelling, die nog tot 10 mei is te bewonderen in Wijkcentrum Voor Elkaer in Kudelstaart.

De expositie in zorgcentrum Aelsmeer is in de maanden april en mei te bezichtigen.

Voor informatie over de club kan contact opgenomen worden via 06-13939685.

Foto: Baggerwerkzaamheden in de Wetering. Door Jan Pannenkoek.