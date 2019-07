Export bloemen en planten passeert 3,5 miljard

Aalsmeer – De export van Nederlandse bloemen en planten groeide het eerste half jaar met 3% naar 3,5 miljard euro. Volgens de statistieken van Floridata ligt de groei van de plantenwaarde (+4%) een fractie hoger dan de groei van de snijbloemenwaarde (+2%). Duitsland en Italië liggen op achterstand. “De spreiding naar andere landen pakt positief uit en zorgt ervoor dat de export na een half jaar voor het eerst boven de 3,5 miljard uitsteekt”, aldus directeur Matthijs Mesken van de VGB.

Hete junimaand drukt export

De hittegolf in juni is medeverantwoordelijk voor een krimp van 5% van de exportwaarde van snijbloemen. “Planten hadden er minder onder te lijden, met een kleine groei van 1%”, vertelt manager Wesley van den Berg van Floridata. Vooral Centraal-Europa heeft te kampen gehad met het effect van de hoge temperaturen. Ook had juni twee handelsdagen minder vergeleken met vorig jaar. De verkopen naar aanloop van het Pinksterweekend maakten daarentegen het één en ander goed voor de junimaand.

Scandinavische zomerfeesten

De export naar Scandinavië doet het goed en boekt het eerst half jaar een plus van 7% naar 236 miljoen euro volgens de statistieken van Floridata. De midzomerfeesten van afgelopen maand geven de export een impuls. “Vooral in Zweden waren rood-wit-blauw tinten en samengestelde boeketten in trek bij de consumenten”, vertelt accountmanager Daan Jongsma van Bloom BV. “Bij de planten zijn met name de bloeiende vaste tuinplanten, perkplanten voor op het balkon en in de plantenbakken populair”, geeft directeur Hendrico de Brabander van Noviflora Holland BV aan. “Zomerplanten uit Zweden zijn ook altijd erg gewild bij consumenten. Juni was een goede maand omdat mei een relatief koude maand was”, voegt hij toe. De Nederlandse positie is vooral sterk in Denemarken en Zweden. Van de bloemen die Denemarken en Zweden invoert is ongeveer 95% afkomstig uit Nederland. “Daarmee is de Nederlandse exportpositie erg sterk vergeleken met andere landen”, licht Mesken toe.

Duitsland en Italië op achterstand

De economische groei van Duitsland hapert en is de laagste sinds 2013. Zowel de export van bloemen als van planten richting onze oosterburen blijft tot en met juni achter met -3%. Verschuivingen tussen afzetkanalen zijn er amper. “Voor snijbloemen blijft het nagenoeg gelijk, maar voor planten groeit juist het aandeel naar tuincentrumketens en bouwmarkten”, licht Van den Berg toe. Ook de economie van Italië is een zorgenkindje en blijft steggelen, waardoor de exportwaarde tot en met juni op -1% uitkomt. Dit wordt onderschreven door het gegeven dat de Europese Commissie haar economische prognose naar beneden heeft bijgesteld naar 0,5% groei voor Duitsland en 0,1% voor Italië. “De groeiende vraag uit vooral Oost-Europese landen zorgt ervoor dat de export voor het eerst boven de 3,5 miljard uitkomt”, stelt Mesken.