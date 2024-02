Export bloemen en planten doet stapje terug

Aalsmeer – De Nederlandse bloemen- en plantengroothandel start het nieuwe jaar met een exportkrimp van 4%. Dit meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten op basis van de exportstatistieken van Floridata. De exportwaarde kwam in januari uit op 505 miljoen euro. “Daarmee doet de export een stapje terug; de prijzen en volumes blijven achter op vorig jaar. De consument is terughoudend”, stelt Matthijs Mesken, directeur van de VGB.



Consument terughoudend

De verkopen zijn nog niet op het niveau van vorig jaar door terughoudendheid van de consument. Met name de levering aan retailers naar bepaalde landen blijft achter. Het Nederlands aanbod blijft enigszins stabiel vergeleken met vorig jaar, waardoor de positie van de Nederlandse draaischijf onder minder grote druk staat. De verkopen voor Valentijn lijken in lijn te liggen met die van vorig jaar; handelaren zijn gematigd positief. De inkoopvolumes lagen wat hoger en prijzen wat lager vergeleken met vorig jaar. Zowel de roos als tulp worden het meest verkocht in de aanloop naar Valentijn.



Plussen en minnen

Het koude weer van januari zat de handel niet mee. De exportwaarde naar Duitsland en Frankrijk liet een krimp van respectievelijk 7% en 11% zien. “Gelukkig zijn er ook kleine groeiers zoals het Verenigd Koninkrijk, Polen en Italië”, meldt Mesken over de cijfers van januari. De handel naar bepaalde Centraal- en Oost-Europese landen kent juist flinke groei.



Verdere verduurzaming

De sierteeltsector staat onder grote druk om te verduurzamen. “We zetten goede stappen. Al brengt dat ook kosten met zich mee. Vanuit de overheid moet er perspectief worden geboden om de investeringen voor verdere verduurzaming te kunnen maken”, vindt Mesken. De export van bloemen en planten bedroeg vorig jaar 6,8 miljard; een waarde krimp van 4% en volumekrimp van 8%.



De Vereniging van Groothandelaren in bloemkwekerijproducten (VGB) is de brancheorganisatie voor de importerende en exporterende groothandel in bloemen en planten. De totale exportwaarde in 2023 bedroeg 6,8 miljard euro. De gezamenlijke VGB-leden hebben een omzetaandeel van circa 75%.



(