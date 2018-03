Europees brons voor floretschermer Daniël

Aalsmeer – Afgelopen week vonden de Europese Jeugdkampioenschappen schermen plaats in het Russische Sotsji. De Aalsmeerder Daniël Giacon vertegenwoordigde Nederland op het wapen floret in de categorie Junioren (U20). Bij floretschermen moet de tegenstander op de romp geraakt worden met de punt van het wapen, het floret. Bij poulepartijen is degene die het eerst vijf punten maakt de winnaar, bij de eliminaties degene die het eerst vijftien punten maakt. Een eliminatiepartij duurt maximaal 3 keer 3 minuten, waardoor het een hele intensieve en snelle sport is.

Geweldige zege

In de poule van het EJK won de 17-jarige Daniël alle partijen, wat hem een vrijstelling voor de eerste eliminatieronde bezorgde. Bij de beste 32 schermers werd na een lastige partij met 14-9 gewonnen van de Duitser Gombos. Daarna werd ook de partij tegen de sterke Van Campenhout uit België gewonnen met 15-10. In de kwartfinale stond Daniël tegenover Velluti Franzi. Nooit eerder won Daniël van deze Italiaan, maar na een geweldige zege van 15-7 was hij verzekerd van een podiumplaats.

In de halve finale was een andere Italiaan net een maatje te groot: hij verloor van Filippi met 10-15. Na de bronzen medaille met het Cadettenteam vorig jaar en na drie maal op rij individueel nét niet het podium te hebben behaald bij de Cadetten (U17) was er nu wel een Europese medaille voor Daniël. Brons, een prima prestatie!

Sponsors gezocht

Daniël traint dagelijks bij SchermCentrum Amsterdam (SCA) en neemt na zijn HAVO-eindexamen later dit jaar een tussenjaar om zich te kunnen focussen op zijn sport. Zijn grote droom is meedoen aan de Olympische Spelen. Om de weg naar de top te kunnen bekostigen zoekt Daniël sponsoren. Kijk op www.danielgiacon.nl hoe u kunt helpen!

Foto: Augusto Bizzi. Daniël Giacon in actie.