NK Estafettespektakel bij AV Startbaan

Amstelveen – Op zaterdag 29 en zondag 30 september organiseert Atletiekvereniging Startbaan in samenwerking met de Atletiek Unie voor de 19e keer de Nationale Estafette Kampioenschappen (NEK). Bij een aantal estafettes wordt ook gestreden om het Nederlands Kampioenschap.

Pupillen, junioren en senioren

Aan deze wedstrijd doen pupillen, junioren en senioren mee. De deelnemende teams komen uit het heel Nederland. Er doen ruim 700 teams mee met meer dan 2000 atleten die op meer dan 50 verschillende estafettenummers strijden. Hiermee zijn de Nationale Estafette Kampioenschappen bij AV Startbaan één van de grootste atletiekevenementen in Nederland.

Verschillende estafettes

Tijdens dit weekend wordt er gestreden om titels op verschillende soorten estafettes. Naast de gewone estafettes (bijvoorbeeld 4 x 40 meter voor pupillen of 4 x 100 meter voor senioren), zijn er bij de pupillen pendelestafettes en bij de junioren en senioren ‘Zweedse estafettes’, waar er per atleet andere afstanden gelopen worden. De estafette is wellicht het meest spectaculaire en spannendste onderdeel binnen de atletiek. Van start tot finish kan er van alles fout gaan en ligt het stokje al snel op de grond. Met vaak zes of meer teams tegelijk op de baan, hoge snelheden, knappe wissels, maar dus ook kans op fouten en rondvliegende stokjes belooft het weer een waar atletiekspektakel te worden.

Estafettes zijn spectaculair om te zien. Ben je benieuwd en wil je dit ook eens meemaken? Kom dan op 29 of 30 september naar AV Startbaan aan de Startbaan 1a in Amstelveen. De wedstrijden beginnen zowel zaterdag als zondag om 10.00 uur en eindigen rond 17.00. De toegang is gratis.

Foto: A2 pupillen AV Startbaan. Foto Victor Waasdorp.