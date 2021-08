Erik van den Brun stopt als wijkagent Centrum

Aalsmeer – Erik van den Brun stopt als wijkagent voor het Centrum en de Westeinderplassen. “Met pijn in mijn hart”, schrijft hij op Facebook. Vanwege problemen met zijn gezondheid werkte Erik al een tijd thuis. Helaas is er nog geen echte verbetering in zijn gezondheid gekomen en de vooruitzichten zijn niet bepaald hoopgevend.

“Daarom heb ik met pijn in mijn hart besloten om na 40 jaar uniformdienst, waarvan 15 jaar als wijkagent in Aalsmeer, mijn uniform definitief aan de wilgen te hangen”, begint hij zijn verhaal. “Dit was geen gemakkelijke beslissing en heeft me wel een paar slapeloze nachten en de nodige emotie gekost, maar het is wel een verstandige beslissing. Ik werk altijd alleen op de fiets op straat en moet honderd procent op mijn lijf kunnen vertrouwen om mijn werk veilig te kunnen doen. En dat kan helaas niet meer door alles wat er mis is in mijn lijf.”

Erik vervolgt: “Ik wil over 2,5 jaar met pensioen en had gehoopt nog tot die tijd jullie wijkagent te kunnen zijn, maar dat gaat helaas niet meer. Ik stop met het werk op straat en ga binnen onze eenheid op zoek naar een werkplek waar ik tot mijn pensioen nog van nut kan zijn met al mijn ervaring. Ik heb de afgelopen 15 jaar een fantastische tijd gehad in de mooiste wijk van Nederland. Ik heb veel mooie mensen ontmoet, goede gesprekken gehad en genoten van de prachtige Poel. Maar heftige incidenten waren er ook. En ook het overlijden van een aantal dierbare wijkbewoners raakte me iedere keer weer. Ik heb gedurende al die 15 jaar geprobeerd er niet alleen als wijkagent, maar ook als mens te zijn in de wijk. Ik heb met veel mensen mogen samenwerken om de veiligheid en leefbaarheid in mijn wijk te vergroten en om evenementen in goede banen te leiden. Het zijn er teveel om op te noemen, maar bij deze bedankt voor de samenwerking en jullie tomeloze inzet. Wat ik veel mocht ervaren was jullie trots en liefde voor Aalsmeer. En terecht, want Aalsmeer is een uniek dorp met een fantastisch watergebied. Ik ga jullie missen. Ik ga Aalsmeer missen. Het was een voorrecht jullie wijkagent te mogen zijn de afgelopen 15 jaar. Zorg goed voor elkaar en jullie prachtige Aalsmeer.”

Tot Erik van den Brun een andere werkplek gevonden heeft, zal wijkagent Ferry den Edel het werk op straat waarnemen. Erik blijft vooralsnog actief vanuit huis wat betreft het administratieve deel van zijn functie en blijft dus nog bereikbaar. Na zijn definitieve vertrek zal er een andere wijkagent gezocht worden.