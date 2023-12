Erik de Rijk geeft lezing over vogelfotografie

Aalsmeer – Hoe krijg je een buizerd in volle vlucht scherp op beeld? Wat is er nodig om ijsvogeltjes te fotograferen? En waarom is het fotograferen van vogels zo leuk? Op deze en andere vragen wordt zondag 17 december antwoord gegeven door Erik de Rijk. Hij vertelt deze middag in het Flower Art Museum over zijn specialiteit: vogelfotografie. Veel Aalsmeerders kennen Erik de Rijk (1967) als eigenaar van schoenenzaak Henrita Footwear. De ondernemer heeft echter nog een grote passie. Sinds 2010 is hij bezig met natuurfotografie. Nooit gaat hij zonder camera op pad. Hij is bij tij en ontij te vinden in de natuur. Zo komt hij graag in de Amsterdamse Waterleidingduinen en in het Schinkelbos en als het even kan trekt hij verder de wijde wereld in.

Regelmatig bezoekt Erik speciale hutten om vogels te fotograferen. De resultaten spreken voor zich. Erik won met zijn foto’s al diverse prijzen en steeds vaker wordt zijn werk geëxposeerd. Momenteel zijn drie indrukwekkende foto’s van hem te vinden in het Flower Art Museum, als onderdeel van de tentoonstelling Vrije Vogels.

Techniek, geduld en schoonheid

Over deze fotografie is veel te vertellen. Het museum nodigde Erik dan ook uit om een lezing te geven over zijn prachtige werk. Zondag 17 december laat de fotograaf talloze afbeeldingen vergezeld gaan van boeiende verhalen. Het zal gaan over locaties, techniek, geduld en natuurlijk over de fascinerende schoonheid en veelzijdigheid van het vogelrijk.

Iedereen is welkom om te komen luisteren. Met een entreeticket voor het museum is de lezing gratis te bezoeken (entree is 6,50, euro met Museumkaart 50% korting en FAM-vrienden gratis). Inloop vanaf 13.00 uur, de lezing begint om 13.30 uur en duurt ongeveer een uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het Flower Art Museum is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren.

Foto: Een gele kwikstaart, door Erik gefotografeerd in het bollenveld in Kudelstaart.