Er komt weer een Praambode!

Aalsmeer – Het is nog volop vakantietijd, maar niet iedereen geniet van zon, zee, de bergen en meer. Er wordt ook volop geklust, vergaderingen gehouden en taken verdeeld. Want feestmaand september nadert en dit brengt onder andere de Pramenrace op de tweede zaterdag. De teams die de gelukkige eigenaren zijn van aluminium pramen kunnen wat langer met de voetjes in de lucht blijven zitten, maar zij die (weer) gaan plaatsnemen in de houten bok of praam zullen moeten gaan hozen en wellicht actie ondernemen om wat gaten te dichten. Echter, alle teams moeten creatief aan de slag. De praam of bok moet opgebouwd en versierd worden en wie inhaakt op het thema stijgt in het rijtje van te winnen prijzen. Thema van 2023 is: SPIE’s Nieuws Flits en dit kan een gevarieerde stoet van boten met een bonte ‘invulling’ opleveren. Over nieuws gesproken: De Meerbode presenteert ook dit jaar, in samenwerking met SPIE, weer de Praambode.

En buiten algemene informatie van SPIE over de route, de regels, de inleveropdrachten en activiteiten voor de 'tocht der tochten' is er ook ruimte voor (nieuwe) teams om zich voor te stellen, misschien al een tipje van de sluier op te lichten over de outfit dit jaar of wellicht staat een (jubileum)-feestje op het programma.

En dan nog even dit: Niet alleen de 'gewone' Meerbode, maar ook de Praambode is een goed gelezen krant.

Samen aan de slag voor weer een mooie Praambode, de enige echte voor dit leuke, Aalsmeerse evenement dat dit jaar alweer voor de 37e georganiseerd wordt!