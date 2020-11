Enthousiaste reacties op oproep Voedselbank

Aalsmeer – De oproep in de Nieuwe Meerbode van vorige week om voedsel te doneren heeft veel reacties opgeleverd. De Voedselbank weet uit ervaring dat wanneer er een beroep op bedrijven en particulieren uit Aalsmeer en Kudelstaart wordt gedaan, hier altijd positief op gereageerd wordt. Dat was ook nu het geval. Ondernemers die in actie komen, de Lions club Ophelia die bezig is met een plan, kerken die een collecte houden met een fantastische opbrengst en daar de komende tijd groente en fruit voor gaan kopen, enzovoort. Maar ook veel telefoontjes en mails van inwoners. Mensen die extra boodschappen gaan doen voor de Voedselbank en dit komen brengen en bijvoorbeeld iemand die een groot geldbedrag toezegt, want “we houden geld over omdat we niet meer uit (eten) kunnen gaan.”

Mensen die willen weten welke producten het meest gewenst zijn en waar het gebracht kan worden, kunnen telefonisch of per mail contact opnemen met de vrijwilligers van de Voedselbank Aalsmeer Kudelstaart.

Cadeaukaart Postcodeloterij

Ook zijn er veel mensen die hun cadeaukaart van de Postcodeloterij willen inleveren. De voedselbank kan daar voor 12,50 euro goede producten voor kopen. Die kaarten zijn dus erg welkom. Eerst zelf de kaart activeren en daarna inleveren. Dit kan bij Burggravenambacht 1 en Kudelstaartseweg 141 in Kudelstaart en Goudenregenstraat 29 in Aalsmeer.

Idee of initiatief?

De Voedselbank is blij met alle reacties en donaties. Wilt u ook iets bijdragen of een donatie doen, heeft u een idee of initiatief? Stuur dan een mail naar info@voedselbankaalsmeer.nl of bel met 06-33728537 of 06-37471838.