Energiecoaches in Aalsmeer zoeken versterking

Aalsmeer – In juni hebben de eerste energiecoaches in Aalsmeer hun training afgerond. Afgelopen zomer hebben zij hun eerste bespaargesprekken gevoerd. De vraag naar energiebespaargesprekken is groot. Het team van energiecoaches kan daarom versterking gebruiken. Eind september start een nieuwe trainingsronde. Wie sluit zich aan en wordt ook energiecoach?

Besparen

De energieprijzen zijn hard gestegen. Een half uur douchen per dag kostte vorig jaar gemiddeld nog zo’n 750 euro per jaar. Vandaag de dag kan dat al snel oplopen tot ruim het dubbele. Deze hoge kosten zijn met name problematisch voor mensen met een lager inkomen. Energiecoaches leren hoe inwoners kunnen besparen door dingen in huis nét even anders te doen. Wethouder Kikkert (Duurzaamheid): “Het is mooi dat inwoners elkaar kunnen helpen. Samen kunnen zij kijken naar kleine maatregelen die energie besparen. Daarvoor is echt niet altijd een grote investering nodig.”

Eén van de energiecoaches is Theo Bergonje. Hij heeft al diverse bespaargesprekken gevoerd: “Het leuke aan de gesprekken is dat je mensen echt kunt helpen. Soms weten ze nog heel weinig van energie besparen. Als energiecoach kun je laten zien hoe inwoners op een eenvoudige, praktische manier kunnen besparen. Bijvoorbeeld door LED-verlichting, een waterbesparende douchekop of radiatorfolie.”

Training

De gemeente Aalsmeer is op zoek naar nog meer inwoners die zich willen laten opleiden tot energiecoach. Om energiecoach te worden, is geen technische kennis nodig of kennis over energie(besparing). Dat wordt in de training allemaal behandeld. Het is vooral belangrijk dat nieuwe energiecoaches het leuk vinden om het geleerde door te geven aan andere inwoners. En samen op zoek te gaan naar besparingsmogelijkheden die passen bij de inwoner.

Een energiecoach moet (begrijpelijk) Nederlands kunnen spreken én verstaan. Als de coach een tweede taal spreekt is dat een grote plus. Eind september start de training voor nieuwe energiecoaches. De training is gratis en vindt plaats op drie donderdagen: 29 september, 6 en 13 oktober van 10.00 tot 14.30 uur in het gemeentehuis in Aalsmeer. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij trainster Imke Tegels per mail: tegels@sme.nl of via 06-17544989. Meer informatie is te vinden op: www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/duurzaamheid_energiecoach-worden.